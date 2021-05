“Era uscito per un giro. Aspettavamo un figlio”. Mirijam ricorda il marito, morto nell’incidente in moto



Leonardo Romano, il motociclista triestino di 43 anni, deceduto nell’incidente in moto avvenuto sabato pomeriggio lungo il Vallone che porta a Gorizia, aspettava un figlio. “Leonardo non era una persona che a cui piaceva correre con la moto, non era una cosa che gli interessava” ricorda la moglie.

