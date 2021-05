Errore all’hub vaccinale, donna riceve 4 dosi di vaccino covid contemporaneamente a Livorno



Secondo caso di sovradosaggio del vaccino anti covid in Toscana. L’episodio è avvenuto all’hub vaccinale di Livorno allestito al Modigliani Forum. La conferma è arrivata direttamente dall’azienda sanitaria toscana secondo la quale per ora la donna non avrebbe manifestato sintomi particolari. A ricevere il sovradosaggio è stata una donna sessantenne che sarebbe in buone condizioni di salute.

