Ester Glam di Uomini e Donne è incinta, pochi mesi fa l’aborto spontaneo



Ex volto di Uomini e Donne (partecipò nel 2017/18 come corteggiatrice di Paolo Crivellin, che le preferì Angela Caloisi), è in attesa del secondo figlio dal compagno Luca Baldacci, dopo il piccolo Gabriele. A dicembre, aveva confessato ai fan di aver perso un bambino”. Un dramma che ora è soltanto un brutto ricordo.

