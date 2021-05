Ex carabiniere ucciso in Salento, indagati i genitori della donna con cui aveva avuto una relazione



Il padre e la madre della donna con cui l’ex carabiniere Silvano Nestola aveva avuto una relazione sentimentale sono indagati con le accuse di concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione e concorso in detenzione e porto abusivo d’arma da fuoco. Nestola è stato ucciso il 3 maggio in contrada “Tarantini” a Copertino.

