Ex collaboratori domestici di Kim Kardashian le fanno causa: “Sottopagati e senza pause”



Sette ex collaboratori domestici di Kim Kardashian hanno denunciato in sede civile l’ex stella dei reality show americani. Lamentano di essere stati sottopagati, di non avere ricevuto buste paga regolari e di essere costretti a lavorare senza che fossero rispettate le pause previste per legge. Lei si difende: “Erano assunti e pagati da una terza parte incaricata di gestire tali servizi”.

