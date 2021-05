Fabio Testi è fidanzato con una sessuologa di 34 anni: “Dopo una visita siamo andati oltre”



Non si placa la passione di Fabio Testi, 80 anni il prossimo agosto, per le belle donne. La sua ultima fiamma, come confida lui stesso alle pagine del settimanale Nuovo, è una dottoressa specializzata in sessuologia, di 34 anni. L’attore racconta di averla conosciuta proprio in occasione di una visita medica e di essersi molto interessato all’argomento: “Lei è andata oltre: ha voluto visitare di più!”. Ma non è certo la prima volta che Testi ha al suo fianco una donna più giovane. Nel 2019 è stato fidanzato con Lisa Agnelli, violinista veronese di 30 anni.

