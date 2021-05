Farmindustria dice che sospendere i brevetti dei vaccini anticovid non velocizzerà la produzione



Il presidente di Farmindustria ha attaccato chi “parla senza sapere le cose”, spiegando che sospendere i brevetti dei vaccini anticovid non vuol dire “avere una maggiore produzione dei vaccini domani mattina”. Secondo Scaccabarozzi – che è anche ceo di Janssen Italia – per un’accelerazione servirebbero anni e, a quel punto, i vaccini non sarebbero più efficaci contro le varianti del virus.

Continua a leggere



Il presidente di Farmindustria ha attaccato chi “parla senza sapere le cose”, spiegando che sospendere i brevetti dei vaccini anticovid non vuol dire “avere una maggiore produzione dei vaccini domani mattina”. Secondo Scaccabarozzi – che è anche ceo di Janssen Italia – per un’accelerazione servirebbero anni e, a quel punto, i vaccini non sarebbero più efficaci contro le varianti del virus.

Continua a leggere

Continua a leggere