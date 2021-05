Federica Macciotta smentisce il flirt con Eros Ramazzotti: “Sono solo fake news, sono allibita”



Federica Macciotta smentisce con forza le indiscrezioni sul suo rapporto con Eros Ramazzotti, rilanciate da “Ogni Mattina” in onda su Tv8: “Chi mi conosce sa che vengo da un paesino umilissimo, e che non mi interessano queste tarantelle”. E ancora: “Mi spaventa come siano riusciti a risalire al mio nome”.

