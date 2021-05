Ferma il tir in corsia di sorpasso sulla A1 e si mette a dormire, multa da 9mila euro ad Arezzo



Il conducente del camion stava percorrendo la carreggiata in direzione sud dell’autostrada A1 quando, intorno alle 3 di notte, ha rallentato e infine si è fermato per riposarsi. Peccato che era in mezzo alla carreggiata e con fari spenti e col rischio di essere tamponato da qualsiasi mezzo in arrivo.

