Ferrara, lite finisce nel sangue: 41enne stacca a morsi un dito alla rivale e lo ingerisce



Una 41enne residente ad Argenta, in provincia di Ferrara, nel corso di un litigio ha staccato a morsi la falange del dito medio di una mano della sua rivale. I carabinieri giunti sul luogo della zuffa non ha trovato il dito mancante, ipotizzando dunque che potesse averlo ingerito involontariamente l’autrice del gesto. Indagini in corso.

