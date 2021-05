Fibromialgia, la malattia invisibile di Laura: “Ho 100 sintomi e sto in piedi solo 4 ore al giorno”



Laura Polizzi, 31 anni, di Ventimiglia, da 4 anni è affetta da Fibromialgia, una malattia cronica che ha oltre 100 sintomi e che porta dolore in tutto il corpo, stanchezza cronica, confusione mentale, emicrania e che non ha cura. I sintomi l’hanno condotta all’isolamento e non riesce a lavorare da quasi 5 anni. Secondo il professor Piercarlo Sarzi Puttini, direttore di Reumatologia dell’Ospedale Sacco di Milano, la Fibromialgia è una sindrome mente-corpo che affligge, a vari livelli di gravità, il 2% degli italiani. L’associazione dei malati sta conducendo una battaglia per il riconoscimento della sindrome nei LEA, i livelli essenziali di assistenza, e per la formazione dei medici del lavoro, legali e di medicina generale per ottenere diagnosi più rapide ed efficaci.

Continua a leggere



Laura Polizzi, 31 anni, di Ventimiglia, da 4 anni è affetta da Fibromialgia, una malattia cronica che ha oltre 100 sintomi e che porta dolore in tutto il corpo, stanchezza cronica, confusione mentale, emicrania e che non ha cura. I sintomi l’hanno condotta all’isolamento e non riesce a lavorare da quasi 5 anni. Secondo il professor Piercarlo Sarzi Puttini, direttore di Reumatologia dell’Ospedale Sacco di Milano, la Fibromialgia è una sindrome mente-corpo che affligge, a vari livelli di gravità, il 2% degli italiani. L’associazione dei malati sta conducendo una battaglia per il riconoscimento della sindrome nei LEA, i livelli essenziali di assistenza, e per la formazione dei medici del lavoro, legali e di medicina generale per ottenere diagnosi più rapide ed efficaci.

Continua a leggere

Continua a leggere