Figliuolo dice che dobbiamo prenotare le vacanze in funzione dell’appuntamento col vaccino Covid



Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, parlando con i giornalisti a Siena ha detto che “è bene che chi va in vacanza regoli le proprie vacanze in funzione dell’appuntamento vaccinale”. Dalla Toscana oggi Figliuolo ha invitato anche le regioni a continuare a vaccinare le categorie fragili e gli over 60.

