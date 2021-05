Fino a quando sarà obbligatorio l’uso delle mascherine all’aperto: il parere degli esperti



Quando potremo dire addio all’uso obbligatorio delle mascherine all’esterno? In Italia il dibattito tra gli esperti è partito dopo l’accelerazione della campagna di vaccinazione e il calo dei contagi nonostante le riaperture. Non c’è ancora una data, ma molti concordano sul fatto che si potranno togliere tra luglio e agosto, come aveva precisato con una battuta anche il premier Draghi. Ecco cosa sappiamo finora.

