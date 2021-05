Firenze, asportato tumore di 9 chili: il paziente per paura del Covid aveva rinviato controlli



Intervento importante su un giovane paziente all’ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze. Nei mesi scorsi il ragazzo non si era più presentato per i controlli di routine per paura di contrarre il Covid nonostante la massa tumorale stesse crescendo. Il tumore retroperitoneale, ovvero nella parte posteriore della cavità addominale, ricca di tessuto adiposo e connettivo, è stato rimosso e il 22enne sta bene.

