Firenze, via la licenza alla pizzeria del leader di Io Apro: “Chiaro disprezzo delle regole”



Al via l’iter per la chiusura definitiva della pizzeria ‘Da Tito’ di Momi El Hawi. Il ristoratore ha violato numerose volte le norme anticovid durante la zona arancione/rossa a Firenze. Ma non si arrende: “Continuerò ad aprire all’infinito. Le multe sono illegittime”. Poi se la prende con il sindaco: “Perché non andate alle Cascine a vedere quelli che spacciano?”.

