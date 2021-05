Fonni, fucilate contro carabinieri al posto di blocco: caccia all’uomo, si cercano due malviventi



Sparatoria a Fonni, dove ieri due malviventi a volto coperto e a piedi ha sparato alcuni colpi da un fucile da caccia all’indirizzo dei carabinieri vicino alla zona industriale del paese, in località Santa Justa, impegnati in un posto di blocco e che a loro volta hanno risposto al fuoco. Ancora in corso la caccia ai due.

Continua a leggere



Sparatoria a Fonni, dove ieri due malviventi a volto coperto e a piedi ha sparato alcuni colpi da un fucile da caccia all’indirizzo dei carabinieri vicino alla zona industriale del paese, in località Santa Justa, impegnati in un posto di blocco e che a loro volta hanno risposto al fuoco. Ancora in corso la caccia ai due.

Continua a leggere

Continua a leggere