Francesca Fioretti dopo la sentenza su Davide Astori: “Il dolore in un libro, per vivere ancora”



Le parole di Francesca Fioretti sul libro autobiografico in cui ha raccolto il suo dolore e l’elaborazione del lutto a tre anni dalla morte di Davide Astori: “Scrivo per lui, per me, per Vittoria”. Proprio ieri, la condanna per omicidio colposo al medico per il decesso di Astori a 31 anni, causa cardiomiopatia.

