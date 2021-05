Francesca Rocco e Giovanni Masiero genitori bis, è nata Beatrice



Francesca Rocco e Giovanni Masiero sono diventati genitori per la seconda volta. È nata la piccola Beatrice, seconda figlia che si unisce alla famiglia dei due ex concorrenti del Grande Fratello 13, tre anni dopo l’arrivo della prima figlia Ginevra. “Ci avevano detto che sarebbe stato un maschietto, avevo vinto alla lotteria”, aveva scherzato Masiero annunciando la gravidanza nello studio di Verissimo. Oggi è papà di due femminucce: “Ora siamo in quattro, che team!”.

