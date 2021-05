Funivia del Mottarone, il caposervizio: “I dipendenti sapevano dei freni disinseriti”



Secondo quanto dichiarato dal caposervizio della Funivia del Mottarone, Gabriele Tadini, tutti coloro che lavoravano nell’impianto erano stati informati dell’inserimento dei forchettoni, ormai prassi da quasi un mese per evitare i continui blocchi della struttura. “Ho detto a Perocchio cosa avevo fatto e non mi ha risposto. A Nerini l’ho comunicato per tre volte al telefono. Nessuno mi ha detto niente, ma di fatto mi hanno incentivato a continuare”

