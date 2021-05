Funivia Mottarone, caposervizio ai domiciliari, liberi gestore e direttore: la decisione del Gip



Dei tre arrestati per la tragedia della Funivia Mottarone Stresa nessuno rimarrà in carcere: Il Gip ha disposto gli arresti domiciliari per il caposervizio della funivia, Gabriele Tadini, e liberato completamente Luigi Nerini, il gestore dell’impianto, e Enrico Perocchio, direttore di esercizio.

