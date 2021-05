Funivia Mottarone, così la mattina dell’incidente bloccarono i freni. Pm: “Condotta sconsiderata”



È nel racconto del capo servizio Gabriele Tadini che emerge quanto accaduto la mattina dell’incidente della funivia del Mottarone quando i tre indagati decisero di bloccare il sistema di frenaggio così come avevano fatto anche nei giorni precedenti. Quell’elusione dei sistemi di sicurezza secondo i pm andava avanti da mesi e per questo la richiesta al gip è quella di lasciare in carcere i tre. Il titolare della Ferrovie del Mottarone, Luigi Nerini e il direttore d’esercizio Enrico Perocchio non sono ancora stati interrogati.

