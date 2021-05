Funivia Mottarone, freno disattivato dal forchettone. Carabinieri: “Mai ritrovato dispositivo”



Le procura cercherà di chiarire le dinamiche dell’incidente avvenuto sulla Funivia Stresa-Mottarone. Al vaglio degli inquirenti anche l’ipotesi dell’inserimento di un forchettone, dispositivo che blocca l’inserimento automatico dei freni di emergenza. A testimoniarlo sarebbe un’immagine virale in queste ore su internet. “I nostri volontari non hanno diffuso gli scatti” spiega Matteo Gasparini del soccorso Alpino a Fanpage.it. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Verbania ha raccontato di non aver rivenuto per il momento il dispositivo durante i sopralluoghi effettuati sul posto.

