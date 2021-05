Funivia Mottarone, ministro Giovannini: “Anomalie da un mese: ultimo controllo su funi nel 2020”



Il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini nell’informativa urgente alla Camera ha definito il tragico incidente del 23 maggio 2021 sulla funivia Stresa Mottarone “una grande ferita per il Paese. Desidero quindi esprimere nuovamente il profondo cordoglio del Governo nei confronti dei familiari delle vittime”. Un incidente costato la vita a 14 persone tra le quali due bambini, uno di sei e uno di due, che ha portato al fermo di tre persone che hanno ammesso di aver manomesso l’impianto per consentirne l’utilizzo. “La Direzione generale – ha continuato il ministro – ha già avviato un’inchiesta finalizzata ad accertare le cause dirette e indirette dell’incidente e a individuare le azioni più opportune per evitare il ripetersi di eventi analoghi, fermo restando l’accertamento delle eventuali responsabilità, di esclusiva competenza della magistratura”.

Continua a leggere



Il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini nell’informativa urgente alla Camera ha definito il tragico incidente del 23 maggio 2021 sulla funivia Stresa Mottarone “una grande ferita per il Paese. Desidero quindi esprimere nuovamente il profondo cordoglio del Governo nei confronti dei familiari delle vittime”. Un incidente costato la vita a 14 persone tra le quali due bambini, uno di sei e uno di due, che ha portato al fermo di tre persone che hanno ammesso di aver manomesso l’impianto per consentirne l’utilizzo. “La Direzione generale – ha continuato il ministro – ha già avviato un’inchiesta finalizzata ad accertare le cause dirette e indirette dell’incidente e a individuare le azioni più opportune per evitare il ripetersi di eventi analoghi, fermo restando l’accertamento delle eventuali responsabilità, di esclusiva competenza della magistratura”.

Continua a leggere

Continua a leggere