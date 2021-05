Funivia Stresa Mottarone, 3 fermi, anche il proprietario: “Freno d’emergenza disattivato per scelta”



La scorsa notte – al termine di un lungo interrogatorio – tre persone sono state poste in stato di fermo in relazione alla strage della funivia Stresa – Mottarone: secondo gli inquirenti avrebbero deliberatamente manomesso il freno d’emergenza per evitare disservizi e blocchi della funivia. Tra i fermati c’è anche il proprietario dell’impianto Luigi Nerini, 56 anni.

