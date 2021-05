Funivia Stresa-Mottarone, Dario e il figlio di 6 anni scampati al dramma perché la cabina era piena



Per una serie di coincidenze Dario Prezioso e il figlioletto di 6 anni non sono riusciti a prendere la cabina della Funivia Stresa-Mottarone che si è schiantata “Le persone che si trovavano sulla cabina caduta le avevamo incontrate in coda e avevano anche scambiato qualche parola. Quando ho sentito la notizia mi si è gelato il sangue” ha raccontato l’uomo che si sente un miracolato.

Continua a leggere



Per una serie di coincidenze Dario Prezioso e il figlioletto di 6 anni non sono riusciti a prendere la cabina della Funivia Stresa-Mottarone che si è schiantata “Le persone che si trovavano sulla cabina caduta le avevamo incontrate in coda e avevano anche scambiato qualche parola. Quando ho sentito la notizia mi si è gelato il sangue” ha raccontato l’uomo che si sente un miracolato.

Continua a leggere

Continua a leggere