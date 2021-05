Funivia Stresa-Mottarone: è morto uno dei due bimbi feriti, l’altro è in condizioni critiche



È morto uno due bambini che erano sopravvissuti alla tragedia della funivia del Mottarone. Erano stati portati entrambi in condizioni critiche all’ospedale Regina Margherita di Torino: “Sono entrambi in pericolo di vita”, aveva annunciato il direttore del reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale. Il bimbo di cinque anni è l’unico sopravvissuto, ma di lui si sa solo che parla italiano. Anche l’età è presunta, visto al momento nessun parente ha chiamato l’ospedale. Nel frattempo il ministero delle Infrastrutture ha istituito una Commissione ispettiva per indagare sul tragico incidente.

Continua a leggere



È morto uno due bambini che erano sopravvissuti alla tragedia della funivia del Mottarone. Erano stati portati entrambi in condizioni critiche all’ospedale Regina Margherita di Torino: “Sono entrambi in pericolo di vita”, aveva annunciato il direttore del reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale. Il bimbo di cinque anni è l’unico sopravvissuto, ma di lui si sa solo che parla italiano. Anche l’età è presunta, visto al momento nessun parente ha chiamato l’ospedale. Nel frattempo il ministero delle Infrastrutture ha istituito una Commissione ispettiva per indagare sul tragico incidente.

Continua a leggere

Continua a leggere