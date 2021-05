Funivia Stresa Mottarone, freno d’emergenza disattivato “per ragioni economiche”



Secondo la Procura di Verbania non sarebbe stato un “errore umano” a causare la tragedia della funivia Stresa – Mottarone, bensì la “deliberata volontà di eludere gli indispensabili sistemi di sicurezza dell’impianto di trasporto per ragioni di carattere economico e in assoluto spregio delle più basilari regole di sicurezza, finalizzate alla tutela dell’incolumità e della vita dei soggetti trasportati”.

