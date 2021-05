Funivia Stresa-Mottarone, il pm: “Più aziende in gestione e revisione impianto. Presto per indagati”



Più di un’azienda sarebbe coinvolta nella gestione e nella revisione dell’impianto della Funivia Stresa-Mottarone. La procura di Verbania ipotizza anche il reato di disastro colposo. “Ancora presto per parlare di indagati. Dobbiamo valutare tutte le responsabilità. Non vogliamo inserire per fretta i nomi sul registro degli indagati”

Continua a leggere



Più di un’azienda sarebbe coinvolta nella gestione e nella revisione dell’impianto della Funivia Stresa-Mottarone. La procura di Verbania ipotizza anche il reato di disastro colposo. “Ancora presto per parlare di indagati. Dobbiamo valutare tutte le responsabilità. Non vogliamo inserire per fretta i nomi sul registro degli indagati”

Continua a leggere

Continua a leggere