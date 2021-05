Gaia, la sorella di Tommaso Zorzi fa coming out: “È un buon momento per dirvi che sono bisessuale”



“Felice per te e ora prendi il meglio da entrambi i mondi”: è la reazione di Tommaso Zorzi al tweet della sorella Gaia Zorzi dopo il suo coming out su Twitter. I due fratelli sono molto protettivi l’uno con l’altra. La ragazza a Giulia Salemi ha raccontato: “Quando era bambino e lo prendevano in giro perché gay lo difendevo. Ora che è famoso, quando leggo certe cose mi sento ancora più obbligata a farlo”.

