Genova, scontro tra auto e bus a San Colombano Certenoli: feriti e strada chiusa



Grave incidente stradale nel primo pomeriggio a San Colombano Certenoli (Genova), in Val Fontanabuona, in località Prato Officioso. Sarebbero coinvolti due autobus e un’automobile. Non è ancora chiara la dinamica, tra le ipotesi è che lo schianto sia avvenuto durante un sorpasso. I feriti non sarebbero in gravi condizioni.

