Giallo a Lecce, trovato morto in casa il neo pentito di ‘Ndrangheta Antonino Filocamo

Antonino Filocamo, ex esponente della ‘Ndrangheta che dalla scorsa estate aveva iniziato a collaborare con la giustizia, è stato trovato morto ieri mattina poco prima dell’alba in un appartamento nel centro di Lecce. Accanto al corpo c’era uno spago. Per gli inquirenti si potrebbe trattare di suicidio, anche se nessun’altra ipotesi è stata ancora esclusa.

