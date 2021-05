Greve in Chianti, incendio causa esplosione e crollo di una casa di due piani: due dispersi



Un edificio di due piani è crollato al suolo dopo una fortissima esplosione causata da un incendio divampato in località Borgo di Dudda, a Greve in Chianti. I vigili del fuoco di Firenze sono attualmente all’opera per domare le fiamme. Si cercano due dispersi, probabilmente ancora sepolti sotto le macerie.

