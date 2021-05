“Guardate questo fr*** perso”: Davide, insultato da un professore perché Queer



“Guardate questo f****o perso”, “Dovrebbero fargli un TSO”, “Al Sud conciato così ti pesterebbero a sangue ma tanto ti piace”: sono solo alcuni degli insulti scritti su Facebook da un professore dell’Università di Messina ai danni di un ragazzo di 25 anni: Davide Curcuruto. Quest’ultimo, però, ha scelto di denunciare. “L’ho fatto per il me sedicenne che subì violenza e non ebbe il coraggio di parlare, l’ho fatto per tutti i giovani e giovanissimi che implicitamente credono di meritarsi queste discriminazioni”.

