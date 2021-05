Gubbio, esplosione e crollo di un edificio: si cercano persone sotto le macerie



Una violenta esplosione ha interessato nel pomeriggio un edificio nella zona di Gubbio, in vocabolo Canne Greche. Le prime ricostruzioni parlano di cinque persone coinvolte nell’incidente: due sono state estratte vive dai vigili del fuoco e una è in contatto con i soccorritori. Altre due persone sono segnalate come disperse.

