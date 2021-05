Guerra a Gaza, Aldo Giannuli: “Governo israeliano terrorista come Hamas”



Aldo Giannuli, direttore del centro studi Osservatorio Globalizzazione, a Fanpage.it: “Che quelli di Hamas siano dei terroristi è impossibile negarlo, però gli israeliani non sono diversi. Anzi, sono perfettamente uguali. I primi piazzano le batterie lanciarazzi in mezzo alla popolazione civile usandola come scudo umano, i secondi però se ne fregano, non si fanno problemi a bombardare e hanno ucciso più di 50 bambini”.

