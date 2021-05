I malati di Huntington sono ancora senza una cura: “Ma anche questa è vita, speriamo nella ricerca”



La malattia di Huntington è una patologia rara del sistema nervoso centrale che si manifesta in età adulta. L’incidenza in Italia è di circa un caso ogni diecimila persone e i sintomi più diffusi sono movimenti involontari, alterazioni del comportamento, progressivo deterioramento cognitivo, atteggiamenti compulsivi e depressione. Ogni figlio di una persona malata ha il 50% di probabilità di ereditare il gene della còrea e al momento non esiste ancora una cura. Anzi, da qualche mese si sono interrotte due sperimentazioni promettenti per arrivare alla produzione di un farmaco ad hoc, visto che per ora ci sono solo terapie per i diversi sintomi.

