I siciliani rifiutano Astrazeneca: 50mila dosi in scadenza, la regione le cede alla Puglia



In Sicilia è fuga da Astrazeneca. Migliaia di dosi del vaccino anglo-svedese restano in frigo, mentre nelle altre regioni si esauriscono le scorte. Nei giorni scorsi il via libera alla cessione alla Puglia di un lotto in scadenza. Il commissario regionale all’emergenza Covid: “Paghiamo disaffezione dei siciliani”.

Continua a leggere



In Sicilia è fuga da Astrazeneca. Migliaia di dosi del vaccino anglo-svedese restano in frigo, mentre nelle altre regioni si esauriscono le scorte. Nei giorni scorsi il via libera alla cessione alla Puglia di un lotto in scadenza. Il commissario regionale all’emergenza Covid: “Paghiamo disaffezione dei siciliani”.

Continua a leggere

Continua a leggere