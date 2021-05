Il cadavere di un uomo è stato trovato tra i rifiuti nel ragusano



Nella periferia di Vittoria, nel ragusano, è stato trovato il cadavere di un uomo nascosto tra i rifiuti in una piazzola di sosta della statale 115. Non si sa ancora se si tratti di una morte violenta o naturale, ma il corpo sarebbe già in stato di decomposizione. Indaga la Squadra mobile di Ragusa, arrivata sul posto dopo una segnalazione.

Continua a leggere



Nella periferia di Vittoria, nel ragusano, è stato trovato il cadavere di un uomo nascosto tra i rifiuti in una piazzola di sosta della statale 115. Non si sa ancora se si tratti di una morte violenta o naturale, ma il corpo sarebbe già in stato di decomposizione. Indaga la Squadra mobile di Ragusa, arrivata sul posto dopo una segnalazione.

Continua a leggere

Continua a leggere