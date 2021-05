Il divorziato Boris Johnson e Carrie Symonds si sono sposati in Chiesa: ecco perché ha potuto farlo



Per la diocesi cattolica di Westminster i primi due matrimoni di Boris Johnson “non contavano”. E quindi il Primo Ministro – che è stato battezzato da bambino – sabato 29 maggio ha sposato in Chiesa e con rito cattolico la fidanzata Carrie Symonds. Per ora Downing Street si è rifiutata di commentare.

