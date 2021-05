Il Dj morto in Francia con una coltellata al fianco: fermata la compagna di Davide Masitti



Fermata la compagna di Davide Masitti, il Dj 49enne morto in Francia a causa di una coltellata al fianco. La donna si dichiara innocente. Secondo quanto racconta, il musicista si sarebbe inferto da solo la ferita al fianco. Aperta un’indagine per omicidio volontario. Per il momento il fascicolo non è stato trasmesso all’Italia.

