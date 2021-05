Il Dj morto in Francia: Davide Masitti è stato accoltellato a un fianco. Indagata la compagna



Il giallo del Dj morto in Francia: secondo gli inquirenti, il 49enne sarebbe stato ucciso da un fendente al fianco. Resta in custodia la compagna del musicista, accusata di averlo colpito senza avere però l’intenzione di ucciderlo. Davide Masitti era conosciuto a livello internazionale per la sua musica tekno.

Continua a leggere



Il giallo del Dj morto in Francia: secondo gli inquirenti, il 49enne sarebbe stato ucciso da un fendente al fianco. Resta in custodia la compagna del musicista, accusata di averlo colpito senza avere però l’intenzione di ucciderlo. Davide Masitti era conosciuto a livello internazionale per la sua musica tekno.

Continua a leggere

Continua a leggere