Il fratello di Mirko, ucciso per difendere la mamma: “Non è stato un vigliacco, merita giustizia”



Lorenzo Farci, 23 anni, con un post su Facebook ringrazia la comunità di Tortolì e chiede giustizia per suo fratello Mirko, 19 anni, ucciso martedì scorso mentre tentava di difendere la mamma Paola Piras, 50enne gravemente ferita a coltellate del suo ex compagno Masih Shahid: “Mirko non era un vigliacco in vita e non lo è stato neanche nel momento della morte”, scrive il fratello.

