Il giudice grazia il rapper che fuma: “È un artista. La droga stimola la sua creatività”



Sofian Naich, in arte “Kaprio”, era tra i giovani che lo scorso 26 ottobre, in occasione di una manifestazione contro il lockdown e le misure restrittive anti Covid, avevano depredato e saccheggiato le vetrine dei negozi del centro di Torino. Durante una perquisizione nella sua abitazioni, erano state trovate 2005 dosi medie singole di hashish e 678 di marijuana. Per il giudice non c’è spaccio: “È per uso personale e occasionalmente per altri, ovvero amici e conoscenti artisti”.

