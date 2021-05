Il Governo preferisce risparmiare su stipendi docenti invece di tenere aperte le scuole più a lungo



La scuola non finirà a fine giugno, come era stato ipotizzato mesi fa. Il ministero ha al contrario deciso di anticipare gli scrutini quest’anno, per non prorogare i contratti dei supplenti, la cui scadenza coincide con la fine delle lezioni. Il Presidente dell’Associazione nazionale dei presidi di Roma Rusconi a Fanpage.it: “Certe scelte non le capiamo”.

