Il Green Pass per circolare liberamente in Italia sarà a pagamento



Il Green Pass, ovvero il documento che permette anche a chi vive in zona rossa o arancione di spostarsi in ambito nazionale, accertando l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid-19 o la negatività al virus attraverso un tampone antigenico rapido o molecolare, sarà erogato dai medici di medicina generale solo previo pagamento. Non è ancora stata stipulata infatti una specifica convenzione affinché il documento sia gratuito.

Continua a leggere



Il Green Pass, ovvero il documento che permette anche a chi vive in zona rossa o arancione di spostarsi in ambito nazionale, accertando l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid-19 o la negatività al virus attraverso un tampone antigenico rapido o molecolare, sarà erogato dai medici di medicina generale solo previo pagamento. Non è ancora stata stipulata infatti una specifica convenzione affinché il documento sia gratuito.

Continua a leggere

Continua a leggere