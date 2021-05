Il Principe Harry: “Meghan non si è suicidata per non farmi soffrire ancora e perché incinta”



Nella nuova docu-serie con Oprah Winfrey, “The Me You Can’t See”, il principe Harry ha confessato: “Mia moglie non si è suicidata perché ha capito quanto sarebbe stato ingiusto nei miei confronti. Non ha voluto farmi soffrire ancora una volta. Non voleva che perdessi un’altra donna nella mia vita”. L’intervista shock è interamente disponibile su Apple+.

