Il vaccino anti-Covid nelle scuole non sarà obbligatorio



Lo ha detto il sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Pierpaolo Sileri: “Una misura del genere non è neanche allo studio”. L’esperto conferma invece che “verosimilmente” sarà necessario una terza dose del vaccino per “tutti” l’anno prossimo. “Via la mascherina all’aperto in estate? Nì…”

