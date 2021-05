Ilaria Capua dice che se non arriviamo dappertutto coi vaccini in autunno si ricomincia a chiudere



L’appello della virologa Ilaria Capua intervenuta durante la trasmissione DiMartedì su La7: “Vi prego, usiamo i mesi che ci separano dall’autunno per vaccinare tutte le persone che ne hanno bisogno. Se non fermiamo questa catena si ricomincia a chiudere”. Per la scienziata siamo a buon punto per entrare nella zona bianca.

