Ilenia Fabbri, il piano dell’omicidio in una nota sul cellulare dell’ex marito



Secondo gli inquirenti, il piano per l’omicidio di Ilenia Fabbri sarebbe nascosto all’interno di una nota trovata nel cellulare di Claudio Nanni, ex marito e mandante dell’omicidio secondo l’accusa. “Valigia, chiave, buco” riporterebbe il messaggio criptico e tutto farebbe pensare al progetto pensato da Nanni e Barbieri per disfarsi della donna.

