In estate flirt senza baci ma solo passeggiate mano nella mano, dice il virologo Pregliasco



Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco in vista delle vacanze e dei flirt estivi, “sì alla stretta di mano che ormai abbiamo imparato a igienizzarci, ma per baci e abbracci aspettiamo ancora un po’. Io manterrei una certa attenzione comunque, a prescindere. E la mascherina va tenuta anche se si è tra vaccinati, almeno in questo periodo. Poi nelle prossime settimane vedremo”.

